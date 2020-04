Política Paço suspende gratificações e contratos temporários Decreto impõe medidas de cortes de gastos com funcionalismo, como suspensão de 3,1 mil contratos temporários, sendo a maioria da Educação, pagamento de horas extras e auxílio transporte

Com previsão de queda de R$ 54 milhões na arrecadação deste mês por conta da crise do coronavírus, a Prefeitura de Goiânia editou ontem decreto (número 896/2020) com sete medidas de cortes de gastos com funcionalismo, incluindo suspensão de cerca de 3,1 mil contratos temporários do município, a maioria da área da Educação. O documento, com data retroativa a 1o de abril, ...