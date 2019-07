Política Paço retira Código Tributário de pauta A matéria estava com pedido de vistas do vereador Carlin Café (PPS)

O prefeito Iris Rezende (MDB) acaba de enviar, nesta quinta-feira (11), ofício ao presidente da Câmara Municipal, Romario Policarpo (sem partido), pedindo a retirada do projeto de lei que altera o Código Tributário do município. A matéria, polêmica, estava com pedido de vistas do vereador Carlin Café (PPS) e dificilmente seria votada ainda em julho, visto que os...