Política Página de Zé Eliton no Facebook é hackeada e exibe publicações em referência ao Vietnã Ex-governador de Goiás anunciou a invasão da página nesta segunda-feira (2), pelo Instagram

O ex-governador José Eliton (PSDB) informou nesta segunda-feira (2), pelo Instagram, que teve sua página no Facebook hackeada. Segundo ele, algumas postagens feitas não são de sua autoria e a Delegacia contra Crimes Cibernéticos já teria sido procurada para as providências necessárias. Na página do ex-governador no Facebook, uma postagem com a data de domingo (1º), ...