Política 'Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições', diz Bolsonaro em nova ameaça Presidente renova ataques contra sistema eleitoral de olho em 2022, quando deve disputar a reeleição

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez nesta quinta-feira (8) novas ameaças em relação ao pleito do ano que vem, quando ele deve disputar a reeleição. "Eleições no ano que vem serão limpas. Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições", declarou a apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada. A fala foi transmitida por um site bolsonarista. Bolsonaro tem feito r...