Política ‘Ou assume e faz leilão ou cumpre o papel de fiscalizar’, defende secretário sobre crise da Enel Adriano Rocha Lima diz que passou o momento de atuar em conjunto e descarta novos acordos com a Enel

Depois da entrevista do presidente da Enel Brasil, Nicola Cotugno, ao POPULAR, publicada nesta sexta-feira, o governo do Estado reivindicou espaço para defender seu ponto de vista sobre o embate que trava com a companhia. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Adriano Rocha Lima, há problema de gestão que faz com que a distribuidora apresente aumento de q...