Política Osmar Terra divulga nota em que nega suposto caso com Michelle Bolsonaro “A matilha se superou, também me agredindo e àquilo que tenho de mais sagrado: a minha família e a minha integridade moral", disse

O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) negou neste domingo (1º) suposto caso extraconjugal com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Ele publicou nota em sua conta no Twitter. “A matilha se superou, também me agredindo e àquilo que tenho de mais sagrado: a minha família e a minha integridade moral. É o lixo da esgotosfera nas redes e em setores da imprensa. Não c...