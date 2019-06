Política Oséias Varão diz que saída do PSB será sem atrito

A proximidade entre Oséias Varão e o prefeito Iris Rezende (MDB) deve levar à saída do vereador do PSB nas próximas semanas. O presidente do partido em Goiás, deputado federal Elias Vaz, já declarou diversas vezes que a sigla terá candidato próprio à Prefeitura de Goiânia no próximo ano e a relação de Oséias com Iris é vista como um problema. “Estou alinhado com o prefeit...