Orientado a ficar em isolamento, Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores em Brasília

Orientado a ficar em isolamento até refazer testes para o coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro passou de carro ao lado de manifestantes no ato pró-governo deste domingo, 15, na Esplanada dos Ministérios e, na volta, foi ao encontro de apoiadores no Palácio do Planalto. Ele cumprimentou com a mão e tirou selfies com manifestantes que se aglomeraram em uma grad...