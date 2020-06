Política ‘Orientação do prefeito Iris Rezende é sempre pela flexibilização’, afirma Paulo Ortegal Considerado o braço direito do prefeito, secretário diz que o Paço caminha para reabertura das atividades econômicas, ‘mas com segurança’

Presidente do Comitê de Crise instalado para enfrentamento da Covid-19 em Goiânia, o secretário de Governo, Paulo Ortegal, diz que, apesar do recuo em flexibilizar a reabertura de segmentos econômicos, a intenção da Prefeitura é a de retomar o funcionamento de alguns setores. “Mas com segurança”, afirma nesta entrevista ao POPULAR. A fala vem três dias após o recuo na...