Política Organizações cobram explicação de Bolsonaro sobre monitoramento de protestos Presidente disse que acionou o Ministério da Defesa para monitorar possíveis manifestações no Brasil, semelhantes às do Chile, e que se fosse preciso, iria acionar as Forças Armadas

Mais de 30 organizações da sociedade civil cobram explicações do presidente Jair Bolsonaro sobre sua declaração dada na última quarta-feira (23), que acionou o Ministério da Defesa para monitorar possíveis protestos no Brasil, semelhantes aos que ocorrem atualmente no Chile. Bolsonaro disse ainda que, se preciso, pode acionar as Forças Armadas. As entida...