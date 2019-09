Política Orçamento impositivo prioriza a Educação Com valor das emendas para o setor de aproximadamente R$ 6,3 milhões, destinação dos vereadores englobam a compra de equipamentos, reforma e construção de escolas

A maior parte do valor de emendas impositivas à Lei Orçamentária Anual (LOA) de Goiânia deve ter obras e compra de equipamentos para Educação como destino. Das 74 propostas de vereadores acatadas pelo Executivo, 27 tratam da área. O investimento total na Educação é estimado em R$ 6,3 milhões, que representa 41% do valor total (R$ 15,3 milhões). Com 9 pedidos, o vereador Ande...