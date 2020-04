Política Orçamento de guerra trava no Congresso

Aprovados a toque de caixa na semana passada, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Orçamento de guerra e o auxílio complementar a afetados pela crise do coronavírus emperraram no Congresso, em meio a divergências dos parlamentares sobre as medidas.Na Câmara, o próprio presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) passou o fim de semana analisando a ajuda aprovada no Sen...