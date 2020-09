Política Orçamento: Bolsonaro quer triplicar verba de publicidade oficial em 2021 Presidente pode reservar R$ 495,5 milhões no Orçamento do próximo ano para comunicação institucional.

Alvo de investigação, a verba do governo federal para publicidade oficial pode ser três vezes maior em 2021 do que neste ano. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) quer reservar R$ 495,5 milhões no Orçamento do próximo ano para comunicação institucional. Isso representa uma forte expansão frente às despesas previstas inicialmente para 2020 (R$ 124,5 milhões). Com a recriação...