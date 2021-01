Política Opositores se mobilizam por impeachment

Opositores do governo Jair Bolsonaro (sem partido) intensificaram campanhas pelo impeachment do presidente e afirmam que a mobilização social ganhou corpo nos últimos dias, impulsionada pelo colapso da saúde em Manaus e pela reação negativa em relação ao início da vacinação no País.Movimentos como o Vem Pra Rua e o Movimento Brasil Livre (MBL), que encabeçaram as manifesta...