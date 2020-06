Política Oposição vai ao STF para que dados da covid-19 sejam divulgados 'sem manipulação' Rede Sustentabilidade, PCdoB e PSOL pedem que dados sobre a pandemia sejam divulgados diariamente até as 19h30

Parlamentares da Rede Sustentabilidade, PCdoB e PSOL entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para garantir a divulgação diária, até às 19h30, de dados sobre a Covid-19 pelo Ministério da Saúde. A movimentação das bancadas de oposição parar exigir transparência do governo federal na apresentação dos balanços sobre a doença foi adiantada pelo Estadão. Além da...