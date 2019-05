Política Oposição usa 1º de Maio para promover ato contra Bolsonaro As dez centrais sindicais do País fazem hoje evento unificado contra políticas do governo; Palácio do Planalto minimiza manifestação do Dia do Trabalho

Fragmentada desde a eleição presidencial do ano passado, a oposição quer transformar a celebração do Dia do Trabalho, nesta quarta-feira, no Vale do Anhangabaú, na primeira manifestação significativa contra o governo Jair Bolsonaro. Pela primeira vez, todas as dez centrais sindicais brasileiras vão celebrar juntas o 1.º de Maio em São Paulo. No Palácio do Planalto, a...