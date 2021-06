Política Oposição quer travar votações, antecipar atos e incluir caso Covaxin em pedido de impeachment Citação a líder do governo em CPI engrossa mobilização contra Bolsonaro, e aliados minimizam suspeitas

Após o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), entrar no centro das apurações da CPI da Covid no Senado sobre supostas irregularidades na compra da Covaxin, a oposição quer paralisar votações no Congresso. Líderes do centrão, no entanto, dizem que ainda não há clima para travar debates, e esperam desdobramentos das acusações apresentadas pelo s...