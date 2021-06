Política Oposição quer discutir possibilidade de realizar concursos públicos em Goiás Intenção dos deputados é que Bruno D’Abadia esclareça questões relacionadas aos servidores públicos, diante das regras estabelecidas para ingresso do Estado de Goiás no RRF

No início das discussões sobre a entrada de Goiás no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) na Assembleia Legislativa, a oposição deve tentar convocar o secretário estadual de Administração, Bruno D’Abadia, para prestar esclarecimentos sobre a possibilidade ou não de se realizar concursos públicos, após a adesão ao regime, que limita aumentos de despesa com pessoal à varia...