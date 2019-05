Política Oposição quer derrubar projeto de redução do Passe Livre na Assembleia Vários trechos da proposta do governo para reduzir o alcance do benefício enfrentam resistência; os próprios membros da base aliada estão propondo alterações

Ainda que a base aliada do governador Ronaldo Caiado (DEM) na Assembleia Legislativa tenha anunciado emenda ao projeto de lei que muda as regras do Passe Livre Estudantil para manter estudantes do ensino superior e técnico entre os beneficiários, a oposição já começou a se movimentar para tentar derrubar a matéria. Isso porque, para parte dos deputados, a medida não é ...