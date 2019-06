A semana começou com a mobilização de líderes de partidos da oposição após o vazamento das mensagens entre Dalton Dallagnol e o ex-juiz Sérgio Moro. Segundo a revista Veja, ainda na noite desse domingo (9), as lideranças trocaram telefonemas para combinar o que deverão fazer com essas informações.

Reportagens do site The Intercept revelaram trocas de mensagens entre membros da Lava Jato, entre eles o atual Ministro da Justiça Sergio Moro e Deltan Dallagnol. As reportagens mostram que o coordenador da força-tarefa da Lava Jato tinha dúvidas pessoais quanto ao conteúdo da denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso tríplex. Também acusam uma suposta atuação irregular entre Moro e Deltan.

A princípio, ficou decidido que a oposição irá colher assinaturas para a instalação da CPI da Lava Jato. Ainda de acordo com a publicação, partidos do chamado Centrão deram sinais de que podem apoiar a ideia.

O deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ) afirmou que seu partido pretende pedir a convocação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, para que explique na Câmara a troca de mensagens com os procuradores da Lava Jato, que indicaria sua influência no rumo das investigações da Operação. As mensagens mostram que Moro extrapolou seu papel como juiz ao agir de forma combinada com procuradores”, afirmou o deputado.