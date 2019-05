Política Operações bancárias de Queiroz tinham 'padrão', diz MP O mapa com locais, datas e valores das operações de saque mostra 175 retiradas e 54 depósitos

Dados das movimentações bancárias suspeitas de Fabrício Queiroz em 2016 sob análise do Ministério Público do Rio mostram um padrão de operações em dinheiro vivo que enfraqueceria a defesa do ex-assessor parlamentar do hoje senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) - e reforçaria os indícios de que sua conta foi usada como "passagem" para dissimular a origem e o destino dos r...