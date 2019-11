O empresário e proprietário do grupo Borges Landeiro, Dejair Borges, foi um dos presos em operação Máfia das Falências, deflagrada nesta quinta-feira (21) pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO).

Ao todo foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e cinco de prisão temporária, sendo que um mandado de prisão temporária, o de uma das filhas do proprietário do grupo, não chegou a ser cumprido, uma vez que ela se encontra em viagem aos Estados Unidos.

Além disso, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e 26 ordens/mandados de sequestro de bens, inclusive de várias propriedades rurais. Cerca de R$ 500 milhões em bens dos investigados foram bloqueados.

Segundo o advogado de Dejair, Roberto Serra, as prisões são arbitrárias. "Elas foram realizadas de forma completamente equivocada e por isso vamos tentar revogá-las o mais rápido possível", disse.

O advogado alega que as provas usadas para prender os suspeitos foram obtidas de maneira ilegal. "Vamos inclusive usar isso para tentarmos não só um habeas corpus como também para invalidar essas provas."

A operação Máfia das Falências foi comandada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e tem como objetivo desarticular organização criminosa que lavava dinheiro e era especializada em fraudar recuperações judiciais e falências de empresas.

A investigação apontou que uma dessas empresas que teve recuperação judicial fraudulenta foi a Borges Landeiro. O MP-GO deve protocolar a denúncia nos próximos dias com o resultado das investigações e dos depoimentos. (Mariana Carneiro, estagiária do GJC em convênio com a UFG).