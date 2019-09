Política Operação do MP investiga desvio de quase R$ 1,5 milhão na prefeitura de Planaltina de Goiás Agentes cumprem mandados de busca e apreensão na cidade e mandados de prisão temporária e preventiva em Brasília

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) cumpre, na manhã desta quarta-feira (18), 10 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão temporária e 2 mandados de prisão preventiva, no âmbito da Operação Chorume, que apura suposto esquema de frude em licitação e desvio de verba pública na prefeitura de Planaltina de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Segundo inform...