Política Operação apura desvios no Ministério do Trabalho e cumpre mandados em Goiás, no DF e em 4 Estados Policiais cumprem 2 mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão

Uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (6) apura desvio de dinheiro do então Ministério do Trabalho por meio da contratação de uma empresa do ramo da tecnologia da informação. Os policiais cumprem 2 mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão em Goiás, no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande d...