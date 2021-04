Política Onze secretários executivos ocupam interinamente pastas na Prefeitura de Goiânia Só não foram definidos novos titulares para três pastas

Onze secretarias da Prefeitura de Goiânia estão sob comando dos secretários executivos, após a saída de 14 auxiliares de primeiro escalão em meio ao rompimento do MDB com o prefeito Rogério Cruz (Republicanos). Os decretos de exoneração e de nomeação para ocupar os cargos interinamente foram publicados no Diário Oficial do Município da noite de segunda-feira (5). Só não fo...