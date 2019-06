Política Onyx vê agenda de encontros minguar Ministro é alvo de “fritura” desde que deixou articulação política; até as reuniões com Bolsonaro caíram de 19, em abril, para 3, em junho

Os sinais de que o Planalto está insatisfeito com o desempenho de Onyx Lorenzoni à frente da Casa Civil estão diretamente refletidos nas agendas oficiais do ministro. Alvo de “fritura” pelo governo desde que perdeu o comando da articulação política e a supervisão da Subchefia para Assuntos Jurídicos, Onyx enfrenta uma queda acentuada e contínua no número de reuniões com...