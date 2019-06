Política 'Onyx tem toda a confiança do Parlamento', afirma Rodrigo Maia Contudo, quando questionado se o auxiliar do presidente Jair Bolsonaro permanece no cargo, o presidente da Câmara respondeu: "não sei"

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), afirmou nesta sexta-feira, 28, em Belo Horizonte, que o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, "tem toda a confiança do parlamento". Questionado se o auxiliar do presidente Jair Bolsonaro permanece no cargo, Maia respondeu: "não sei". Há nove dias, Bolsonaro transferiu a articulação política da Casa Civil ...