Política Onyx sugere que Bolsonaro pode voltar à sigla

Em discurso inflamado na convenção do DEM, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, insinuou ontem que o presidente Jair Bolsonaro pode voltar para o partido. Bolsonaro se filiou ao PSL no ano passado para disputar o Palácio do Planalto, mas, em 2005, chegou a integrar as fileiras do PFL, hoje DEM. “Temos um ex-filiado do PFL, do DEM, que olha para o nosso partido c...