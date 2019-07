Política Onyx segue Bolsonaro e critica governadores do Nordeste 'O discurso deles em Brasília é uma coisa, na base é outra', disse o ministro da Casa Civil em entrevista a rádio

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), endossou as críticas que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez aos governadores da Paraíba e do Maranhão, respectivamente João Azevedo (PSB) e Flávio Dino (PCdoB), num áudio vazado na última sexta-feira, 19 em uma conversa com a imprensa estrangeira. Lorenzoni era o interlocutor de Bolsonaro na conversa...