O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM), publicou no Twitter, nesta quarta-feira (25), um vídeo em que defende o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O chefe do Executivo é alvo de críticas por pronunciamento, realizado na terça (24), em que se posicionou contra as medidas restritivas dos Estados para conter o avanço do coronavírus.

Onyx, que é do mesmo partido do governador Ronaldo Caiado (DEM), que rompeu com o presidente pela fala em rede nacional, afirma que confia em Bolsonaro. Titular da Cidadania também é um dos principais aliados do governador no Planalto. O ministro disse que o país está preparado para enfrentar a covid-19 e que a fala do presidente foi para mostrar um outro lado.

"Que é o lado de não permitir que o Brasil vá para a depressão, que vá para o desemprego, que vá para a miséria, para a falta de comida na mesa. Pai e mãe têm que ter comida na mesa! Aí o presidente é o problema? Não, eu acredito em Deus, acredito na verdade e acredito no presidente", finalizou.

Na noite de terça-feira (24), em pronunciamento transmitido em rede nacional, Bolsonaro voltou a chamar o coronavírus de "gripezinha", minimizou seus efeitos e atacou os governadores por estarem tomando medidas restritivas para conter a disseminação da doença no País.