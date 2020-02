Política Onyx fora da Casa Civil não afeta Goiás Para parlamentares goianos, ‘desprestígio’ de principal interlocutor de Caiado não deve mudar relação do governador com Brasília

A mudança de ministério do principal interlocutor do governador Ronaldo Caiado no Planalto, Onyx Lorenzoni (ambos do DEM), não deve ser negativa para o Estado, avaliam parlamentares e aliados do governo estadual. A análise é de que Onyx já havia perdido muita força na articulação política e de que pode ser mais “útil” para o Estado na pasta da área social.Os deputados destaca...