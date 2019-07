Política Onyx estima 330 votos favoráveis à reforma da Previdência em 1º turno Início da votação da matéria deve acontecer na terça-feira (09)

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, demonstrou otimismo com a possibilidade de votação do primeiro turno da Reforma da Previdência nesta semana no plenário da Câmara dos Deputados. Neste domingo (7), após encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Onyx disse que, pelos cálculos do governo, nessa etapa, deve alcançado um res...