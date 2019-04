Política Onde estavam os ministros militares de Bolsonaro em 1964? Generais da reserva que estão no primeiro escalão do governo ocuparam funções de oficiais nas Forças Armadas e no regime militar

Os generais da reserva com assento no ministério de Jair Bolsonaro ocuparam funções de oficiais na estrutura das Forças Armadas e dos governos do regime militar. Conselheiro de Bolsonaro, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno Ribeiro, de 71 anos, tinha quase 17 no dia 31 de março de 1964. “Eu era aluno do segundo ano Científic...