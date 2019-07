Política Onda de boatos sobre Glenn Greenwald agora tem até falso infarto Sites bolsonaristas divulgaram falsa informação sobre internação de jornalista no Rio de Janeiro

A Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, negou que o jornalista Glenn Greenwald, um dos fundadores do site The Intercept Brasil, tenha sido internado na madrugada desta sexta-feira, 26. A alegação foi publicada pelo site Terça Livre e divulgada por páginas como Jornal da Cidade Online. Os dois artigos tiveram mais de 12 mil compartilhamentos no Facebook em pouco mais d...