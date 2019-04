Política Olavo de Carvalho volta a atacar militares do governo Bolsonaro Em vídeo publicado e depois deletado da conta do presidente Jair Bolsonaro no YouTube, escritor critica mais uma vez o núcleo militar do governo

O escritor Olavo de Carvalho fez novas críticas aos militares do governo de Jair Bolsonaro em vídeo publicado no último fim de semana. O conteúdo foi divulgado no canal do presidente no YouTube no sábado, 20, republicado pelo filho Carlos Bolsonaro no domingo e, horas depois, deletado. O vídeo, que não está mais disponível, foi registrado pelo jornal Folha de S.Paulo. Em seis minuto...