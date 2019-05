Política 'Olavo é dono do seu nariz', diz Bolsonaro sobre críticas de escritor a militares "Eu recebo críticas muito graves e não reclamo. O pessoal fala muito em engolir sapo e eu engulo sapo pela fosseta lacrimal", disse o presidente

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 7, ao ser questionado sobre se iria pedir ao escritor Olavo de Carvalho para baixar o tom em relação às críticas aos militares, que "Olavo é dono do seu nariz, assim como eu sou do meu e você é do seu". "Eu recebo críticas muito graves e não reclamo. O pessoal fala muito em engolir sapo e eu engulo sapo pela fosseta l...