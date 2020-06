Política 'Olavista', que comanda secretaria no MEC, é cotado para assumir o lugar de Weintraub Secretário nacional de Alfabetização, Carlos Nadalim é defensor do homeschooling - a educação domiciliar, sem precisar, necessariamente, da escola regular

O presidente Jair Bolsonaro estuda nomear o secretário nacional de Alfabetização, Carlos Nadalim, para o lugar de Abraham Weintraub no comando do Ministério da Educação. A exemplo de Weintraub, Nadalim é seguidor do guru bolsonarista Olavo de Carvalho e defensor do homeschooling - a educação domiciliar, sem precisar, necessariamente, da escola regular. A solução cas...