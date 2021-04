Política Oito líderes da oposição acionam MPF contra novo diretor-geral da PF por troca de chefe no Amazonas Representação tem como alvos o novo ministro da Justiça, Anderson Torres, e o novo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino

Oito líderes de partidos de oposição na Câmara dos Deputados enviaram representação ao Ministério Público Federal com solicitação para que seja investigada a retirada de Alexandre Saraiva do cargo de chefe da Polícia Federal do Amazonas. Saraiva está em atrito com o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) por causa da maior apreensão de madeira do Brasil. A representaç...