Um ofício de duas páginas com parecer da Controladoria Geral do Município (CGM) em favor da retomada dos contratos de recuperação e restauração asfáltica em Goiânia foi o documento divulgado pela Prefeitura como resultado da auditoria que descartou irregularidades na execução, 24 dias após a suspensão das obras. Não há detalhamento de qualquer apuração de suspeitas.

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) disse nesta sexta-feira (23) que não foram encontradas irregularidades, “apenas alguns declives diferentes”, e que as obras seriam retomadas ainda esta semana.

A paralisação foi decretada no dia 30 de março, pelo período de quatro meses, em decreto de Rogério Cruz que tinha como principal justificativa o requerimento de Comissão Especial de Inquérito (CEI) na Câmara de Goiânia. A CEI não iniciou os trabalhos e deve ser engavetada. O autor da proposta, vereador Santana Gomes (PRTB), disse que o objetivo havia sido alcançado com a apuração da própria Prefeitura.

A suspensão dos contratos, feitos na gestão de Iris Rezende, agravou a crise do prefeito com a cúpula do MDB e precipitou a entrega do cargo do então secretário de Infraestrutura Luiz Bittencourt, que não havia sido informado da decisão de paralisação. Na semana seguinte, todos os auxiliares ligados ao presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, filho do prefeito eleito Maguito Vilela - que morreu no dia 13 de janeiro em decorrência da Covid-19 - também entregaram os cargos.

Em ofício destinado à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), a CGM informou no dia 16 de abril que “exame preliminar dos fatos noticiados permitiu concluir que supostas irregularidades ou eventuais prejuízos ao erário são passíveis de serem corrigidos ou ressarcidos ao longo da execução dos serviços pelas empresas responsáveis”.

A CGM também aponta “interesse público na continuidade da execução das obras, face aos prejuízos ao erário e riscos à população que a paralisação dos serviços podem provocar” e que as obras devem ser executadas em período de estiagem.

Ao assumir a Seinfra, Fausto Sarmento também disse ao POPULAR que era fora de cogitação manter os contratos suspensos por quatro meses, citando especialmente o período de seca. Ele informou que havia solicitado relatório da equipe técnica de um diagnóstico das obras e avaliação das possíveis irregularidades. Questionada ontem sobre essa apuração, a Seinfra enviou apenas o ofício da CGM.

Ao final do documento, a Controladoria informa que, se forem identificadas irregularidades, as empresas estão sujeitas a penalidades cíveis, penais e administrativas cabíveis. “Nestes termos, entendemos que não há óbice para a continuidade da execução dos contratos administrativos firmados pela administração pública para pavimentação asfáltica, sem prejuízo às apurações já em curso”, diz o ofício.

O POPULAR mostrou no dia 6 de abril que, no pedido de formalização da CEI, Santana Gomes não apresentou nenhuma documentação ou detalhes sobre as suspeitas. O documento, de cinco páginas, informa que há “relatos e informações preliminares de falta de especificações técnicas exigidas nos contratos”. Diz ainda que as metragens pagas não correspondem ao serviço efetivamente prestado e fala em “irregularidades em asfalto freaso”. Outros 16 vereadores assinaram o pedido de CEI.

Ontem, o prefeito disse não considerar que foi precipitada a suspensão dos contratos. “A partir do momento em que se tem um indício, mesmo sendo indício, você tem de começar a averiguar e, para averiguar, era necessário suspender os contratos. Porque se houvesse algum indício, eu não estaria gastando dinheiro público em vão. Essa é a função do gestor, não gastar em vão o erário público”, afirmou, em entrevista coletiva após encontro com atletas paraolímpicos que vão representar Goiás nos Jogos Paraolímpicos de Tóquio, no Centro de Excelência do Esporte.

O prefeito disse que só foram identificadas “dúvidas sobre o tipo e as camadas de asfalto”. “Existem alturas diferentes em diversas ruas. Mas a CGM juntamente com técnicos não encontraram nada errado no contrato, apenas alguns declives diferentes, que podem ser refeitos sem problema nenhum porque a empresa tem um seguro que pode entrar tranquilamente, sem problema algum. São pequenos espaços de declives no asfalto e isso está sendo solucionado com a empresa”, disse o prefeito.

O Paço encaminhou o ofício da CGM ao Tribunal de Contas dos Municípios e ao Ministério Público Estadual.

Prorrogação

O prefeito afirmou ontem que o contrato de financiamento das obras de pavimentação asfáltica com a Caixa Econômica foi prorrogado até dezembro. No dia da saída de auxiliares do MDB da Prefeitura, o ex-secretário de Planejamento e ex-coordenador geral da campanha de Maguito Agenor Mariano disse que havia o risco de perda de recursos com a suspensão das obras porque a Caixa não havia aceitado o aditivo de prazo do contrato, que venceria em maio.

Rogério Cruz, que esteve na quinta-feira com a direção do banco em Brasília, disse que a situação foi resolvida. “Poderemos usar tranquilamente todo o dinheiro do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) em tempo oportuno porque foi renovado o contrato até o final de dezembro.”

A renovação do contrato do Finisa, em valor de R$ 780 milhões, havia sido solicitado ainda no ano passado, na gestão de Iris Rezende, que havia aplicado menos da metade dos recursos. No mês passado, a Caixa recusou o aditivo, o que provocaria perda de repasses, além da possível retenção de R$ 150 milhões que estão atualmente no caixa do Paço, ainda não utilizados.

Nos bastidores, a informação é que a decisão da Caixa seria retaliação à ordem do prefeito de trocar o contrato de gestão da folha da Prefeitura, que venceu em fevereiro e foi renovado até setembro. Rogério Cruz teria feito acordo com o Banco do Brasil, que ofereceu R$ 110 milhões no acerto.

Com a conversa desta semana, o prefeito pode ter aceitado renovar o contrato da folha com a Caixa. A Secretaria Municipal de Finanças informou ontem que isso só será definido mais à frente. “A Prefeitura tem até o dia 31 de agosto para concluir as negociações com o banco e definir o gestor da folha. O prefeito tem dito que definirá segundo o que for melhor para cidade. A ideia é que os recursos da venda da folha sejam destinados à reforma e conclusão do Paço