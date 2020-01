Política Odebrecht gasta R$1,5 bilhão com delações de executivos Empresa está em recuperação judicial. Dívida total da companhia: R$ 98 bilhões

A empreiteira Odebrecht pagou R$ 1,5 bilhão a 77 funcionários para convencê-los a fazer delações premiadas, segundo reportagem do jornal Valor Econômico publicada nesta segunda-feira (13). Também gastou R$ 3,8 bilhões nos acordos com autoridades do Brasil, EUA e Suíça, por causa da Lava Jato. O próprio ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, recebeu R$ 240...