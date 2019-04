Política Odebrecht assina acordo de leniência sobre aeroportos

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) firmou ontem acordo de leniência com a Odebrecht em que a empreiteira denuncia cartéis em obras de aeroportos administrados pela Infraero, incluindo o Santa Genoveva, em Goiânia.O acordo foi assinado no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo a Odebrecht, 19 empresas teriam participado do conluio, combinando result...