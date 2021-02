Política Odair Soares gera mal-estar ao não assinar ato de posse Segundo colegas, ex-delegado-geral teria adotado a postura para marcar posição de insatisfação com a Secretaria de Segurança Pública e não deve assumir o novo cargo no Estado

O ex-delegado-geral da Polícia Civil Odair José Soares se recusou a assinar o termo de posse no cargo de superintendente de Combate à Corrupção da Secretaria de Segurança Pública e causou mal-estar em evento no Palácio das Esmeraldas, com a presença do governador Ronaldo Caiado (DEM), na manhã de ontem.A solenidade foi de posse do novo delegado-geral, Alexandre Lou...