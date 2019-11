Política OAS fecha leniência de R$ 1,9 bilhão, terceiro maior acordo da história Empreiteira terá de pagar o montante até dezembro de 2047; segundo a Advocacia-Geral da União e a Controladoria Geral-União, os recursos serão destinados à União e às entidades lesadas

A empreiteira OAS vai pagar R$ 1,9 bilhão até dezembro de 2047, com correção pela taxa Selic, pela prática de crimes investigados no âmbito da Operação Lava Jato. Na manhã desta quinta, 14, a Advocacia-Geral da União e a Controladoria Geral-União anunciaram a celebração de acordo de leniência com a construtora, o terceiro maior da história – atrás apenas dos fe...