Política OAB pede à PF abertura de inquérito para apurar ameaças e ofensas contra Felipe Santa Cruz Conselho federal apresentou duas notícias crime por ameaças a Felipe Santa Cruz postas na internet

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Nacional) protocolou duas notícias crime na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal. Uma delas é por "ameaças e ofensas" que teriam sido feitas ao presidente da entidade, Felipe Santa Cruz, a outra por fraude contra ele. A OAB destaca manifestação de um usuário do Facebook que publico...