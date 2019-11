Política OAB-GO impetra habeas corpus de investigados da Operação Máfia das Falências De acordo com órgão, obtenção de provas não observou prerrogativa profissional de Ricardo Miranda Bonifácio e Souza, Alex José Silva e Rodolfo Macedo Montenegro

Atualizada às 18h40 de 25/11/2019 A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás (OAB-GO) protocolou na Justiça um pedido que revoga a prisão preventiva de três investigados da Operação Máfia das Falências, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). A investiga...