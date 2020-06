Política OAB-GO entra com mandado de segurança contra decreto do governo de Goiás Pedido liminar da instituição tem o objetivo de garantir o funcionamento dos escritórios de advocacia durante todo o período de revezamento estipulado pelo decreto estadual

A Ordem dos Advogados do Brasil – seção Goiás (OAB-GO) entrou com um mandado de segurança na noite desta terça-feira (30), no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), contra o decreto estadual, publicado na noite desta segunda-feira (29), que estabelece o isolamento intermitente no Estado, com quarentena alternada entre 14 dias de fechamento e 14 dias de abertura d...