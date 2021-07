Política OAB convoca reunião extraordinária para discutir impeachment de Bolsonaro Entidade diz ter parecer de juristas que aponta cometimento de crimes pelo presidente

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil convocou uma reunião extraordinária para debater se a entidade apresentará um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O encontro ocorrerá no dia 20 deste mês. "Os fatos recentes, desvendados pela CPI no Senado, colocam ainda mais luz sobre a responsabilidade clara do governo federal com re...