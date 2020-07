Política OAB consegue liminar para abrir escritórios de advocacia em Goiás Entre os argumentos aceitos, está o de que o decreto da Prefeitura não teria considerado que os prazos processuais, especialmente os digitais, não estão suspensos

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) obteve uma liminar que permite a abertura dos escritórios de advocacia, ao contrário do que determina o novo decreto de isolamento da Prefeitura de Goiânia, publicado ontem. Entre as alegações aceitas pela Justiça está o fato de que a classe advocatícia é reconhecida como indispensável, os prazos processuais não estão suspensos e...