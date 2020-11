Política O voto legitima a democracia: especialistas alertam para a importância de ir votar O professor de história David Maciel, que tem estudos voltados para a política, é categórico. “Tem que ir votar, porque se não for assim, damos argumentos a quem questiona a democracia”

Apesar de não haver uma previsão de alta abstenção de voto no Brasil, até porque ele é obrigatório no País, há uma preocupação com a redução da adesão do eleitor ao processo em 2020, por conta da pandemia da Covid-19. Especialistas alertam, porém, para a importância do exercício desse direito constitucional para garantir a legitimidade da democracia e para que aquele...