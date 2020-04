Política O que significaria a saída de Moro do governo?; veja análise de especialistas Especialistas apontam movimento político do presidente, mas que pode colocar popularidade em risco

A saída do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, poderia melhorar a governabilidade do presidente Jair Bolsonaro, mas colocaria em risco a popularidade do governo federal entre apoiadores. Essa é a avaliação feita por analistas ouvidos pelo Estado. Após a exoneração de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal, o ministro marcou um p...